АМКУ расследует согласованные действия трех сетей супермаркетов

Как сообщает пресс-служба АМКУ, возможными последствиями заключения указанных договоров может быть координация действий между участниками рынка оптовой и розничной торговли, передает БизнесЦензор.

Регулятор отмечает, что указанные согласованные действия будут происходить на рынках розничной торговли преимущественно потребительскими товарами повседневного спроса через торговые сети (низший уровень – реализации, на котором стороны согласованных действий действуют как продавцы) ,а также оптовой торговли, который непосредственно касается соглашения о совместной закупке между поставщиками и сетями.

В связи с этим АМКУ просит направлять замечания и предложения по указанным согласованным действиям.

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Напомним, в августе Антимонопольный комитет разрешил "Новус Украина" (сеть Novus), черкасской "Деликат Ритейл" (сеть "Деликат") и кропивницкой "Вересень Плюс" (сеть "Файно Маркет") создать совместное предприятие – ООО "Ассоциация региональных сетей".

Сеть Novus насчитывает 42 магазина, в том числе 33 в Киеве и области. Компания входит в литовскую группу BT Invest, основным владельцем которой является Туменас Раймондас.

Компания "Вересень Плюс" развивает продуктовые сети "Файно Маркет" и "Вересень", а также сеть алкомаркетов "Вересень". Сейчас сети суммарно насчитывают 70 магазинов, из которых 31 работают в Кировограде и области. Конечными собственниками компании являются Виталий Денисенко и Людмила Денисенко.

"Деликат Ритейл" владеет сетью из 14 продуктовых магазинов под брендами "Деликат", "Деликат+" и "Деликат комфорт" в Черкассах и области. Бенефициарами компании в госреестре указані Юрий Олейник и Олег Хелетий.