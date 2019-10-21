Кабмин предложит криминализировать контрабанду подакцизных товаров

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в ходе пресс-брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем, что попадет в Кабинет министров, и будет очень оперативно утвержден вопрос криминализации подакцизной контрабанды", - сказал Нефьодов.

Глава ведомства выступает за возврат таможне функций оперативно-розыскной работы и усиление ответственности за контрабанду, в частности, по категории высокомаржинальных товаров.

Нефьодов отметил, что в настоящее время незаконное перемещение товаров наказывается изъятием товаров и штрафом в 100% их стоимости, иногда - изъятием транспортного средства.

"Это наказание достаточно серьезное и отпугивает недобросовестных импортеров. В то же время по товарам, где маржинальность достигает сотен процентов, следует возвращать таможне полномочия на проведение расследования, право на оперативно-розыскную деятельность, а также необходимо увеличивать финансовые санкции для соответствующих нарушителей", - пояснил Нефьодов.

Речь идет о предоставлении разрешения таможне использовать в своей деятельности специальные технические средства, например, прослушивание.

"Это также вопрос организации контролированных поставок - когда мы ловим "на живца". И вопрос проведения самой таможней оперативно-розыскной деятельности. Все это нельзя сделать в случае административных нарушений. Поэтому, мы очень хотели бы, чтобы контрабанда подакцизных товаров была криминализирована", - сказал глава таможенной службы.

Предложенный законопроект предполагает штрафы в размере от 3 до 5 необлагаемых налогом минимумов за первое нарушение, за второе - 5-10 необлагаемых налогом минимумов, за третье и каждое последующее - 15-20.

"Мы дискутируем, следует ли вводить наказание в виде лишения свободы за деятельность в виде организованной группы", - сообщил Нефьодов.

По его оценкам, парламент может принять этот законопроект в конце текущего или в начале следующего года.

"Чем дольше мы ждем, тем больше денег просто проплывает просто мимо государственного бюджета", - констатировал Нефьодов.