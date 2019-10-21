SkyUp впервые обошла МАУ в рейтинге пунктуальности авиакомпаний

Об этом говорится в ответе Госуавиаслужбы Украины на запрос avianews.com, передает БизнесЦензор.

Украинские авиакомпании задержали 5,2% рейсов на срок от 15 до 30 минут, 6,8% - на период от 30 минут до 2 часов, 1,8% рейсов вылетели с отклонением от графика свыше 2 часов.

7,1% рейсов иностранные авиакомпании задержали на период от 15 до 30 минут, 7,7% - на период от 30 минут до 2 часов, 1,3% - вылетели с опозданием свыше 2 часов.

Среди украинских авиакомпаний самой пунктуальной в сентябре 2019 года с результатом 95,8% стала "Мотор Сич", второе место заняла "Роза Ветров" с показателем 93,8%, а замкнула тройку лидеров YanAir, которая выполнила без задержек 91,1% рейсов.

На четвертом месте с показателем 87% оказался SkyUp, который впервые в этом году потеснил в рейтинге пунктуальности крупнейшую авиакомпанию Украины МАУ - она заняла пятое место с результатом 85,3%.

Аутсайдером стала авиакомпания Bravo Airways, которая выполнила без задержек 64,7% рейсов.

Среди иностранных авиакомпаний не задержали ни одного рейса в сентябре 2019 года Georgian Airways, Aegean Airlines, Bulgaria Air, Iraqi Airways и прекратившая полеты Aigle Azur.

Более 90% рейсов по расписанию выполнили Qatar Airways (98,3%), Ellinair (98,3%), Alitalia (96,7%), Swiss (96,7%), Czech Airlines (96,6%), airBaltic (95,1%), Pegasus Airlines (94,8%), Air Serbia (92,3%), Buta Airways (AZAL, 92,1%), "Белавиа" (90,7%) и Ryanair (90,5%).

Wizz Air Hungary выполнил без задержек 81,9% вылетов из аэропортов Украины, тогда как британское подразделение лоукоста Wizz Air UK - 74,1%.

Наихудший показатель пунктуальности регулятор зафиксировал у итальянского лоукоста Ernest Airlines, который выполнил только 44% вылетов по расписанию из Украины.

Для подсчета пунктуальности использовалась информация о вылетах авиакомпаний из следующих аэропортов Украины в августе 2019 года: Запорожье, Днепропетровск, Жуляны ("Киев" имени Игоря Сикорского), Борисполь, Львов, Одесса, Харьков, Херсон. Выполненным по расписанию считался рейс, если отклонение от графика не превышало 15 минут.