Ни один из закупленных Фискальной службой сканеров не начал работать, – Нефьодов

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы (ГТС) Максим Нефьодов в ходе пресс-брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ожидалось, что будет закуплено семь комплексов. Закупили и установили четыре, не работает сейчас ни один. Два из них мы можем запустить в работу достаточно быстро, и мы над этим работаем. Это вопрос разрешения на работу с высоким излучением, там даже люди уже прошли тренинг, но эта ситуация требует реакции правоохранительных органов", – сказал Нефьодов.

Нефьодов выразил надежду, что в начале 2020 года первые два сканера будут запущены в эксплуатацию.

"В некоторых случаях это как минимум злостный саботаж, в других, как нам кажется, речь идет о двойной оплате за проведенные работы", – отметил чиновник.

По словам главы Таможенной службы, в пунктах пропуска Шегени и Ужгород сканеры были установлены с нарушениями и требуют переустановки.

"В Шегени нужно перестраивать саму схему пункта пропуска. Потому, что каким-то образом выезд из этого сканера построен так, что он попадает прямо на полосу, где ездят легковые авто. То есть фура выезжает прямо туда, где стоят туристы. Кто это придумал, мне сказать сложно", – пояснил глава ГТС.

Помимо этого, по его словам, на складах ГФС числятся 11 неустановленных весовых комплексов, которые были предназначены для региональных таможен.

Как сообщалось, Государственная фискальная служба (ГФС) 1 августа 2018 года подписала соглашение с китайской Nuctech Company Limited, которая стала победителем по двум лотам торгов на поставку сканирующих систем для таможни.

Согласно договору, китайская компания была обязана поставить 7 сканирующих систем для осмотра грузовых транспортных средств и контейнеров, предназначенных для оснащения пунктов пропуска на сумму 482,4 млн грн.