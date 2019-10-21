Запасы угля на складах ТЭС за неделю увеличились на 8,2%

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС составляют 340,3 тыс. тонн, что на 11,5% больше, чем неделю назад, и почти вдвое больше, чем годом ранее (173,4 тыс. тонн). В то же время запасы газового угля на складах ТЭС составляют 1 млн 050,6 тыс. тонн, что на 7,2% (на 71 тыс. тонн) больше, чем на прошлой неделе, и на 27,3% (на 395,2 тыс. тонн) меньше прошлогодних.

Запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) за неделю увеличились на 7,5% (на 12,4 тыс. тонн) – до 176,5 тыс. тонн, что на 26,1% (на 62,5 тыс. тонн) меньше, чем 22 октября 2018 года.

Как сообщалось, потребление энергетических марок углей ТЭС и ТЭЦ страны в 2018 году увеличилось на 5,7% (на 1 млн 408,7 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 26,22 млн тонн.