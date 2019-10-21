Перевозки грузов с начала года увеличились на 8,2%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По информации Госстата, грузооборот перевозчиков за указанный период увеличился на 1,9% – до 252,7 млрд ткм.

Согласно статданным, в январе-сентябре 2019 года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 196,5 млн тонн грузов, что на 1,3% меньше, чем в январе-сентябре 2018 года.

Перевозка лесных грузов снизилась на 59,6%, строительных материалов – на 22%, лома черных металлов – на 17,7%, кокса – на 9,2%, цемента – на 6,3%, каменного угля – на 4,9%, черных металлов – на 2,9%.

Вместе с этим перевозки железной и марганцевой руды увеличилась на 3,5%, нефти и нефтепродуктов – на 1,8%, зерна и продуктов перемола – на 23,8%, химических и минеральных удобрений – на 27,8%.

В общем объеме перевозок грузов водным транспортом зарубежные составили 42,9%.

В январе-сентябре 2019 года по сравнению с январем-сентябрем 2018 года возрос объем перекачки грузов трубопроводным транспортом. Так, перекачка аммиака увеличилась на 10,5%, газа – осталась на уровне прошлого года. Транзит аммиака увеличился на 9,6%, газа - на 1,3%. Вместе с этим перекачка и транзит нефти снизились на 2,6% и на 5,2% соответственно.