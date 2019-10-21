Транспортные предприятия сократили перевозку пассажиров на 5,7%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, пассажирооборот транспортных компаний за отчетный период составил 81,7 млрд пасс./км, что на 3,6% превышает этот показатель за январь-сентябрь прошлого года.

Согласно данным Госстата, железнодорожным транспортом за девять месяцев текущего года воспользовалось 118 млн пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 0,6% меньше, чем в январе-сентябре 2018 года, а услугами автомобильного транспорта - 1,353 млрд пассажиров (на 5,3% меньше).

Авиационный транспорт увеличил перевозку пассажиров на 7,9% - до 10,5 млн человек.

Кроме того, по данным Госстата, в январе-сентябре трамваями воспользовалось 459,8 млн пассажиров (сокращение на 9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее), метрополитеном - 526,2 млн (сокращение на 1,6%), троллейбусами – 699,7 млн (падение на 8%).

Перевозка пассажиров водным транспортом увеличилась на 6,4% по сравнению с январем-сентябрем 2018 года - до 0,6 млн человек.

Как отмечает Госстат, показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.