Экспорт аграрной продукции с начала года вырос на 22%. ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", передает БизнесЦензор.

Вместе с тем, импорт указанной продукции достиг уровня $3,9 млрд, что на 10% больше, чем за девять месяцев прошлого года. В целом внешнеторговый баланс агропродовольственной продукции Украины составил $11,7 млрд, что свидетельствует о том, что Украина является нетто-экспортером этой продукции.

Как и предыдущие годы, экспорт продукции АПК занимает весомую часть в общей структуре торговли Украины. За январь-сентябрь текущего года, доля агропродовольственной продукции в структуре общего экспорта товаров из Украины составила 42,1%, в то время как в структуре импорта - 9,6%.

Если сравнивать с девятью месяцами 2018 года, в 2019 доля экспорта продукции АПК выросла в общей структуре экспорта (с 37,1% в 2018 году до 42,1% в 2019 году), при том, что доля импорта агропродовольственной продукции в общей структуре импорта Украина осталась на том же уровне.

В товарной структуре экспорта больше всего выросли поставки из Украины продукции растениеводства - на 36%, или $2,4 млрд (за девять месяцев 2019 по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). Наращивание поставок продукции растениеводства произошло в основном за счет увеличения экспорта кукурузы - на $1,4 млрд, или на 61%. Также на 12%, или на $241 млн вырос экспорт готовых пищевых продуктов. Больше по этой категории вырос экспорт жмыха подсолнечного (на 23%, или $134,3 млн).

В товарной структуре импорта увеличились закупки продукции животноводства - на 14%, или $88,5 млн (за счет закупок сыров и мороженой рыбы). Также вырос импорт продукции растениеводства - на 11%, или $123,9 млн (за счет закупки фруктов и лука) и готовых пищевых продуктов - на 9%, или $143,9 млн (за счет закупки табачного сырья и хлебобулочных изделий).