БизнесЦензор

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21.10.19 20:04

Фискальная служба сэкономила 80 миллионов на закупке 11 тысяч компьютеров

Государственная фискальная служба (ГФС) 16 октября в по результатам тендера заказала ООО "Научно-производственное предприятие "Энглер" персональных компьютеров на 160,34 млн грн.

Фискальная служба сэкономила 80 миллионов на закупке 11 тысяч компьютеров

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Цена сделки на четверть ниже ожидаемой стоимости закупки в 220 млн грн.

Согласно условиям договора, до декабря поставят 11 тысяч моноблоков HP ProOne 440 G5 23.8-inch Non-Touch All-in-One Bussiness PC с операционной системой Windows 10 мышью и клавиатурой по 14 577 грн за штуку.

На рынке цены моноблоков HP ProOne 440 G5 в различных сборках начинаются от 19 520 грн.

Гарантийный срок составляет 3 года с возможностью контроля на сайте производителя.

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Допущенными конкурентами победителя тендера были ООО "Технологии для бизнеса", ООО "Компания Кит" и ООО "Едвансед Комьюникейшн Технолоджи", которые активно торговались с победителем, а также ООО НПП "Вит" и ООО "Улисс Системс", которые вообще не снижали цену в время аукциона.

ООО "Глобал Интегрейшн Групп" не допустили к аукциону из-за отсутствия авторизационного письма от производителя или его представительства о партнерских отношениях с указанием закупки, письма о гарантии и таблицы авторизованных сервисных центров во всех областных центрах Украины, кроме Донецка и Луганска, а также тендерного обеспечения.

Отклоненная "Глобал Интегрейшн Групп" обжаловала в АМКУ допуск к торгам победителя, "Технологии для бизнеса", "Компания Кит" и "Едвансед Комьюникейшн Технолоджи". Но админколегия не удовлетворила жалобу, решив, что те не нарушали условия тендера.

Кроме того, до проведения торгов ООО "Смарт Техно" жаловалось в АМКУ на дискриминационную требование предоставления заключения государственной санэпидемэкспертизы на моноблоки, но заказчик самостоятельно убрал ее из тендерной документации, поэтому админколегия отказала в удовлетворении жалобы.

Киевское "НПП "Энглер" принадлежит директору Юрию Гречишкину и Михаилу Калиткину.

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