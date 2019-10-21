Корпоративный автопарк украинских компаний с начала года вырос на 12%

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром", передает БизнесЦензор.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года пополнение корпоративного автопарка в стране выросло на 12%.
При этом доля новых машин в общих корпоративных приобретениях в этом году составила 97% против 93% годом ранее.
В части новых авто наибольшим спросом у юрлиц пользовались легковые авто марки Renault – 4457 штук.
На втором месте Toyota с результатом 2968 штук.
Также в тройку лидеров вошла Skoda – 2533 штуки.
Среди импортированных автомобилей с пробегом лидирует Volkswagen – 173 легковых автомобиля этой марки с начала года.
Далее следуют Nissan (129 штук) и Mercedes-Benz (113).
Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 383,3 тыс. легковых автомобилей, из которых 61,7 тыс. – новые и 321,6 тыс. – ввезенные из-за границы подержанные авто.