Корпоративный автопарк украинских компаний с начала года вырос на 12%

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года пополнение корпоративного автопарка в стране выросло на 12%.

При этом доля новых машин в общих корпоративных приобретениях в этом году составила 97% против 93% годом ранее.

В части новых авто наибольшим спросом у юрлиц пользовались легковые авто марки Renault – 4457 штук.

На втором месте Toyota с результатом 2968 штук.

Также в тройку лидеров вошла Skoda – 2533 штуки.

Среди импортированных автомобилей с пробегом лидирует Volkswagen – 173 легковых автомобиля этой марки с начала года.

Далее следуют Nissan (129 штук) и Mercedes-Benz (113).

Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 383,3 тыс. легковых автомобилей, из которых 61,7 тыс. – новые и 321,6 тыс. – ввезенные из-за границы подержанные авто.