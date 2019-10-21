Ferrexpо Жеваго увеличит уставный капитал на 1,2 миллиарда

Соответствующий выпуск акций зарегистрировала Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины решением от 18 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На момент принятия решения об эмиссии (31 июля этого года) уставный капитал ПГОК составлял 1,9 млрд грн и был разделен на 191 млн акций номиналом 9,96 грн. Источники увеличения уставного капитала – денежные средства в иностранной валюте.

Срок размещения акций – с 4 октября по 20 ноября этого года.

Как сообщалось, с начала июля этого года акции Ferrexpo на LSE подешевели почти в 2,1 раза – до 1,35 фунта за акцию, что является самым низким уровнем с января 2017 года.

Ferrexpo AG, которой принадлежало 99,1167% акций ПГОК, в июне этого года принудительно выкупило у миноритариев акции в рамках процедуры squeeze-out и довело свою долю до 100%. Цена выкупа составила 34,24 грн.

На Лондонской фондовой бирже (LSE) обращаются акции Ferrеxpo plc, которая владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

Как отмечали эксперты фингруппы БКС в начале октября, на снижение стоимости акций повлияли скандалы вокруг отчислений компании благотворительному фонду Blooming Land ("Квітучий край") и обвинений украинских правоохранителей в адрес мажоритария и CEO компании Константина Жеваго, а также из-за существенного падения цен на железную руду на мировом рынке.

В то же время эту неделю акции Ferrexpo начали с небольшого роста.