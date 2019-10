"Укрэнерго" спрогнозировало нехватку средств на оплату "зеленых" тарифов из-за заводов Коломойского

Об этом шла речь на открытом заседании НЭК "Укрэнерго", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

В "Укрэнерго" поясняют возможность возникновения нехватки средств тем, что платежи по тарифу на передачу электроэнергии во втором полугодии поступают неравномерно и не в полном объеме. Так, по итогам июля-сентября задолженность составляет 1,09 млрд грн или 11%, а оптимистичный прогноз уровня расчетов во втором полугодии в целом составляет 91% (задолженность – 9%).

"Также нехватка средств для компенсации "зеленого" тарифа обусловлена ​​тем, что для пяти предприятий в июле и августе 2019 действие новых тарифов на передачу приостановлена ​​в судебном порядке", – отмечается в сообщении.

Этим пяти компаниям по решению суда начислялась плата за предыдущим тарифу – 57,4 грн за МВт-ч. В то же время в расчете тарифа предполагалось, что они будут платить по более высоким ставкам, действовавшим в то время: 347,14 грн за МВт-ч в июле и 116,54 грн за МВт-ч в августе.

"В результате общее недополучение средств за июль-август из-за приостановки тарифов через суд составляет 321,4 млн грн. Эти средства могут поступить в счет оплаты тарифа на передачу только после соответствующего решения судов", – сказано в сообщении.

В итоге во втором полугодии общие расходы "Укрэнерго", которые осуществляются за счет тарифа на передачу, имеют превысить поступления на 1,58 млрд грн. Это средства, которые необходимо уплатить в пользу "Гарантированного покупателя" и ПУП для компенсации "зеленого" тарифа. Но из указанной суммы "Укрэнерго" может компенсировать расходы на "зеленый" тариф только в размере 503 млн грн за счет остатков на счетах. Таким образом прогнозируемая недоплата "Гарантированный покупателю" составит 1,08 млрд грн.

В "Укрэнерго" также заявляют, что ГП "Гарантированный покупатель" при формировании счетов для компенсации своих затрат на уплату "зеленого" тарифа не учитывает положения постановления Кабмина №483 от 5 июня (механизм ПСО), которым установлено, что эти расходы должны частично покрываться за счет его собственной прибыли.

"В результате суммы в счетах, которые "Гарантированный покупатель" выставляет "Укрэнерго", значительно увеличиваются, по сравнению с теми, которые заложены в тарифе на передачу. Соответственно в сентябре в тарифе на передачу было предусмотрено для компенсации "Гарантированному покупателю" 1,04 млрд грн, тогда как предприятие выставило актов на 1,9 млрд грн", – сказано в сообщении.

В то же время даже если "Гарантированный покупатель" будет учитывать положения ПСО, его доход все равно может быть меньше плановых показателей за недополучения прибыли от продажи электроэнергии, произведенной на АЭС. Это связано с тем, что с 14 августа по 20 декабря вышел в аварийный ремонт 1-й энергоблок Хмельницкой АЭС. По расчетам "Укрэнерго" "Гарантированным покупателем" средств от продажи электроэнергии с АЭС может составлять почти 1,9 млрд грн.

В связи с этим "Укрэнерго" предлагает законодательное урегулирование механизма ПСО, чтобы "Гарантированный покупатель" не имел никаких сомнений в возможности использовать свою прибыль для выплаты "зеленого" тарифа.

Также компания предлагает создать механизм корректировки тарифа на передачу, если есть риск того, что "Гарантированный покупатель" не сможет получить в достаточном размере прибыль, который идет на выплату "зеленого" тарифа.

"Также сейчас идет дискуссия вокруг введения ответственности за небалансы производителей из ВИЭ. Этот вопрос энергетической политики, и он может положительно повлиять на эти проблемы. Еще один потенциальный инструмент для улучшения платежной дисциплины – увеличить штрафы на несвоевременную оплату услуг по передаче электроэнергии. И наконец, мы надеемся, что НКРЭКУ, выигрывает в суде дела, в которых обжалуются тариф на услуги по передаче в июле-августе 2019 года", – отметил первый заместитель председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Как сообщалось, 27 июня Окружной админсуд Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов", приостановил действие постановлений НКРЭКУ, которыми устанавливались тарифы "Укрэнерго" на передачу и диспетчерское управление с 1 июля.

По ходатайству "Укрэнерго" суд изменил меры обеспечения иска таким образом, что действие тарифов остается приостановленным лишь для компаний, которые присоединились к указанному иску. Это АО "Никопольский завод ферросплавов", АО "Днепроазот", АО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат", АО "Покровский горно-обогатительный комбинат" и АО "Запорожский завод ферросплавов".

Для этих предприятий тарифы, утвержденные постановлениями НКРЭКУ №954 и №955, остаются приостановленными и продолжает действовать старый тариф (57,4 грн/МВт∙ч), утвержденный постановлением НКРЭКУ от 12 декабря 2018 года №1905.

Напомним, НЗФ – крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов. Производственная мощность предприятия – около 900 тыс. тонн ферросплавов.

По данным предприятия на конец 2017 года, в собственности Sofalon Investments Limitad находится 15,503% акций ПАО, Rougella Properties Ltd. – 15,8661%, Dolemia Consulting Ltd. – 18,2156%, Sonerio Holdings Ltd. – 15,69%, Manjalom Limited – 10,103%, Treelon Investments Limited (все – Кипр) – 15,1012%.

НЗФ контролирует группа EastOne Виктора Пинчука, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.