Возобновляемые источники займут 30% мирового энергобаланса до 2024 года, – МЭА

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Согласно рыночному отчету "Возобновляемые источники энергии 2019", увеличение составит 1200 ГВт и будет обусловлено снижением стоимости "зеленой" энергетики и тем, что МЭА назвало "согласованными усилиями государственной политики". В 2018 году мощность возобновляемой энергетики достигла чуть более 2500 ГВт. Если прогноз МЭА сбудется, к 2024 году этот показатель возрастет до 3700 ГВт.

На солнечные фотоэлектрические системы (PV), согласно прогнозу МЭА, придется почти 60% от ожидаемого роста. При этом на сухопутный ветряной энергосектор придется 25% роста, а на прибрежные ветровые электростанции - около 4%.

МЭА заявило, что распределенные солнечные фотоэлектрические системы, установленные на коммерческих зданиях, домах и промышленных объектах, составят почти половину роста рынка PV-систем.

В целом доля возобновляемых источников энергии в мировом производстве электроэнергии возрастает с 26% в настоящее время до 30% в 2024 году.

"Возобновляемые источники энергии уже являются вторым по величине источником электроэнергии в мире, но их развертывание по-прежнему необходимо ускорить, если мы хотим достичь долгосрочных целей в области климата, качества воздуха и доступа к энергии", - заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

Проблемы остаются в виде "неопределенности политики и регулирования, высоких инвестиционных рисков и системной интеграции ветровой и солнечной энергии", говорится в заявлении агентства.

В 2019 году увеличение мощностей в области возобновляемой энергетики составит 12% по отношению к прошлому году.

Текущий рост обусловлен развитием солнечной энергетики, чему способствовали "быстрое расширение в Европейском союзе", укрепление индийского рынка и "монтажный бум" во Вьетнаме.

В записке отмечается, что вопреки "растущему желанию" отказаться от ископаемого топлива, "спрос на большинство энергетических ресурсов, включая ископаемое топливо" будет расти и дальше.