Благосостояние на душу населения в мире в 2019 году достигло рекорда, – Credit Suisse

Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада Global Wealth Report швейцарского банка Credit Suisse, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В связи с тем, что благосостояние повышалось быстрее роста численности населения, показатель в расчете на взрослого человека вырос на 1,2% и достиг рекордного уровня $70,849 тыс. Швейцария в очередной раз стала мировым лидером в этой категории ($564,65 тыс.), а на второе место вышел Гонконг ($489,26 тыс.). Далее следуют США ($432,37 тыс.) и Австралия ($386,06 тыс.), которая годом ранее занимала вторую позицию.

При этом Швейцария за год продемонстрировала наиболее высокие темпы повышения благосостояния в расчете на душу населения - на $17,79 тыс., за ней идут США - на $11,98 тыс. Наиболее значительное падение данного показателя было зафиксировано в Австралии, на $28,67 тыс., что в основном обусловлено изменениями курсов обмена валют.

На середину текущего года в мире насчитывалось 46,8 млн человек с состоянием, превышающим $1 млн. Таким образом, за год их число выросло на 1,1 млн.

США обеспечили более половины общемирового повышения: в стране появилось 675 тыс. миллионеров, в результате чего их общее количество достигло 18,614 млн. Это превзошло совокупный показатель новых миллионеров следующих девяти стран рейтинга (Японии, Китая, Германии, Нидерландов, Бразилии, Индии, Испании, Канады и Швейцарии).

Самые значительные потери в богатых людях понесли Австралия (на 124 тыс., до 1,303 млн), Великобритания (27 тыс., до 2,488 млн) и Турция (на 24 тыс. до 118 тыс.). Также отток миллионеров был отмечен в Саудовской Аравии, Гонконге, Франции и Греции.

Число ультрабогатых людей (UHNW), активы которых превышают $50 млн, составляет сейчас 168,03 тыс. Из них 55,92 тыс. человек владеют богатством стоимость не менее $100 млн, 4,83 тыс. человек - более $500 млн.

Благосостояние населения мира в ближайшие пять лет увеличится примерно на 27% и в 2024 году достигнет $459 трлн, прогнозирует Credit Suisse. На страны с развивающейся экономикой будет приходиться около 38% от общего роста, хотя сейчас их доля в мировом показателе составляет всего 31%. Число миллионеров также заметно увеличится и достигнет нового рекорда в 62,9 млн человек.

Количество UHNW, как ожидается, увеличится на 66 тыс. за пять лет и превысит 234 тыс.

На долю 10% самых обеспеченных людей планеты приходится 82% мирового благосостояния, а на 1% наиболее самых богатых - почти половина (45%). Для сравнения: на "нижнюю половину" списка, то есть на наименее обеспеченных людей, приходится всего 1% благосостояния.