Власти России досрочно вольют в капитал собственника "Проминвестбанка" $2,5 миллиарда

Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"ВЭБу нужно больше капитала. Мы сейчас в поправках (к бюджету) ВЭБу 160 миллиардов рублей в капитал в 2019 году передаем. Мы досрочно докапитализируем в счет 2020-2021 годов. Там обнулили, сюда перенесли", – сказал Силуанов.

В прошлом году российские власти решили выделить госкорпорации 600 миллиардов рублей субсидий из бюджета до 2024 года, чтобы она смогла полностью рассчитаться по внешнему долгу.

Кроме того, правительство РФ предоставит 300 млрд рублей на докапитализацию ВЭБа и может дать еще 350 идож из бюджета на субсидирование процентной ставки по привлекаемым займам под проекты.

Как отмечает агентство, ВЭБ в течение нескольких лет получает чистый убыток, за 2018 год он составил 175,8 млрд рублей. За первое полугодие 2019 года ВЭБ получил чистую прибыль по МСФО в размере 12,8 млрд рублей.

Напомним, российский ВЭБ стал владельцем украинского "Проминвестбанка" в 2008 году. Свои инвестиции в его развитие он оценивает в $2,7 млрд.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (43,99 млрд грн) "Проминвестбанк" занимал 10 место среди 76 действовавших банков.