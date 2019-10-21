Кабмин сменил главу Агентства инфраструктурных проектов

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №977-р от 20 октября обнародовано на официальном правительственном портале.

Как сообщалось, паред этм Кабмин уволил с должности первого заместителя, и.о. главы Госинфрапроекта Николая Божко, назначив его временно исполняющим обязанности председателя Государственной службы морского и речного транспорта.

До этого Божко с апреля 2014 года был первым заместителем главы Государственного агентства инфраструктурных проектов, в 2015 году баллотировался в горсовет Киева от партии "Оппозиционный блок".