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21.10.19 15:04

Кабмин сменил главу Агентства инфраструктурных проектов

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов заместителя начальника управления инфраструктурных проектов - начальника отдела развития инфраструктуры агентства Олега Потапова.

Кабмин сменил главу Агентства инфраструктурных проектов

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №977-р от 20 октября обнародовано на официальном правительственном портале.

Как сообщалось, паред этм Кабмин уволил с должности первого заместителя, и.о. главы Госинфрапроекта Николая Божко, назначив его временно исполняющим обязанности председателя Государственной службы морского и речного транспорта.

До этого Божко с апреля 2014 года был первым заместителем главы Государственного агентства инфраструктурных проектов, в 2015 году баллотировался в горсовет Киева от партии "Оппозиционный блок".

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