БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
21.10.19 14:55

Новая глава НАПК пообещала проверки деклараций чиновников антикоррупционных органов

Сотрудники Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) сосредоточатся на проверке деклараций чиновников антикоррупционных органов.

новак

Об этом сообщила исполняющая обязанности главы НАПК Наталья Новак на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Агентство не может не работать в то время, пока будет проводиться конкурс. Агентство должно исполнять свои полномочия, оно должно работать намного эффективнее, чем это делал его предыдущий состав. Мы промониторим как можно больше деклараций, и мы хотим сделать акцент не на всех декларациях, а определить именно те, которые имеют наибольшие риски коррупции", - сказала Новак.

По ее словам, такой подход в проверке деклараций даст возможность "намного быстрее очистить власть".

"Агентство должно работать вместе с другими органами власти (в том числе и НАБУ, и прокуратурой). Мы знаем, что сейчас идет очищение прокуратуры. Мы знаем о переформатировании судов, и мы должны проверять именно те декларации должностных лиц, которые призваны бороться с коррупцией. Потому что, если коррупционеры находятся в этих органах, то никакой борьбы с коррупцией не будет", - отметила и.о. главы НАПК.

Она также подчеркнула, что НАПК получило доступ к реестрам, что поможет сделать работу более эффективной и быстрой.

"Мы знаем, что был принят новый закон об обличителях (коррупции), и мы хотим посмотреть, как будет работать этот закон. Думаю, что все-таки граждане Украины будут сознательными и будут предоставлять информацию, подтвержденную фактами, и не будут решать вопросы личных разборок", - сказала Новак.

Как сообщалось, Кабмин назначил исполняющей обязанности председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Наталью Новак 20 октября.

Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что это решение стало возможно благодаря закону, который вступил в силу 18 октября.

Этот закон позволяет в течение 5 дней со дня вступления в силу Кабмину назначить лицо, временно исполняющее обязанности главы НАПК и в течение 2 месяцев провести конкурс на занятие должности главы по новому порядку.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100