Депутаты от партии Зеленского отказались поддержать ликвидацию "прокладок" Яценко

Как передает БизнесЦензор, об этом глава комитета, народный депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Подтверждаю: нам не удалось поддержать законопроект. За него проголосовали в полном составе представители фракции "Голос". "Слуги народа" дали только пять голосов… Остальные члены фракции проголосовали против или воздержались. Считаю это решение ошибкой, которую сложно объяснить", – сообщил глава комитета.

При этом Гетманцев высказал мнение, что фракция сделает выводы и исправит ошибки.

"Уверен, фракция такие выводы сделает и ошибки исправит. Не просто уверен – знаю. Говорил по этому поводу с Давидом Арахамией. Не думаю, что существует хоть какой-то повод для разочарований во всей политической силе. Так закаляется сталь. А схемы мы все равно ликвидируем", – добавил нардеп.

Как сообщалось, 4 сентября группа народных депутатов (Павел Фролов, Роксолана Пидласа, Анастасия Красносельская, Ирина Верещук, Андрей Герус – "Слуга народа", Александра Устинова – "Голос" и др.) зарегистрировала в парламенте законопроект №2047, который предлагает отключить авторизированные электронные площадки от Единой базы данных отчетов об оценке.

Таким образом, регистрацию отчетов смогут проводить оценщики недвижимости и нотариусы напрямую через Единую базу. Также предлагается установить плату за регистрацию отчетов в размере 0,5% от минимальной зарплаты за одну операцию.

В то же время 13 сентября 2019 года другая группа депутатов (Александр Качура, Максим Зуев, Богдан Кицак, Алина Загоруйко, Евгений Пивоваров – "Слуга народа" и др.) зарегистрировали законопроект №2047-1, который предлагает создать унифицированную систему определения налоговой стоимости недвижимости, а также расширить функционал авторизированных электронных площадок.

Напомним, Верховная Рада в декабре 2017 года одобрила создание Единой базы данных отчетов по оценке недвижимости, мотивируя это борьбой с "черными" риэлторами. Таким образом, парламент обязал субъектов оценочной деятельности вносить в нее информацию из отчетов об оценке недвижимости через автоматизированные электронные площадки.

Летом 2018 года Фонд госимущества обязал специалистов по оценке имущества сдавать отчеты с помощью сайтов-посредников ("авторизованные электронные площадки"), которые оказались связаны между собой и с окружением одиозного нардепа Антона Яценко.

Как выяснилось, электронные площадки выполняют исключительно посреднические функции передачи информации, похожие на электронную почту. При этом площадки по своему усмотрению устанавливают плату за свою услугу, которая в течение года уже возросла с 510 до 1356 гривен за каждое обращение в госреестр. Оплату этих услуг регистраторы возлагают на продавцов квартир. При этом площадки лишают доступа к государственной базы тех регистраторов, которые позволяют себе публичную критику монополистов.

АМКУ расследует антиконкурентные согласованные действия площадок с ноября 2018 года. Еще до официального старта расследования выяснилось, что они не отвечают на информационные требования Комитета.

После этого Верховная Рада внесла в Налоговый Кодекс поправку, которая запретила Антимонопольному Комитету заниматься расследованием по любым объектам, связанным с правами интеллектуальной собственности.