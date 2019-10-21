"Метинвест" Ахметова привлек $350 миллионов от выпуска новых евробондов

Об этом сообщает пресс-служба металлургического холдинга, передает БизнесЦензор.

В частности, группа провела выкуп евробондов с погашением в 2023 году на $440 млн из общей суммы выпуска в $944,52 млн за счет размещения двух новых выпусков евробондов: с погашением в 2029 году на $500 млн со ставкой 7,75% годовых и с погашением в 2025 году на 300 млн евро под 5,625% годовых.

"Дебютное двухвалютное предложение группы, состоящее из траншей, деноминированных в долларах США и евро, помогло эффективно продлить срок погашения $440 млн из еврооблигаций-2023 на сумму $944,52 млн на 6,5 лет, тогда как чистые поступления от сделки составили примерно $350 млн", – отмечается в сообщении.

После тендера по выкупу облигаций со сроком погашения в 2023 году, общая номинальная сумма оставшихся в обращении облигаций этого выпуска составляет $504,52 млн.

Большинство инвесторов в новые облигации "Метинвеста" в долларах США из США (55%), Европы (22%), Великобритании (21%) и СНГ (2%). Распределение инвесторов в транше, номинированном в евро: Великобритания – 39%, Европа – 29%, США – 23% и Азия – 9%.

"Ставка доходности по траншу в долларах США является самой низкой в истории группы, а срок погашения – наиболее длительным. Дебютный транш в евро был выпущен с самым низким уровнем доходности когда-либо достигнутым украинскими эмитентами (включая суверен)", – подчеркивают в компании.

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Как сообщалось, Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", в январе-июне 2019 года снизила чистую прибыль на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $408 млн.

Согласно предварительным неаудированным промежуточным финансовым результатам за первое полугодие, выручка компании за отчетный период сократилась на 6% – до $5,82 млрд, EBITDA снизилась на 33% – до $890 млн. Общая задолженность компании за январь-июнь 2019 года практически сохранилась на уровне конца 2018 года – $2,75 млрд. При этом объем денежных средств также практически не изменился и составил $279 млн. Чистый долг сохранился на уровне $2,47 млрд.

Напомним, консолидированная чистая прибыль "Метинвеста" .V. (Нидерланды) по итогам 2018 года возросла на 93% по сравнению с 2017 годом – до $1,19 млрд с $617 млн. Выручка увеличилась на 33% – до $11,88 млрд, EBITDA – на 23%, до $2,51 млрд.

"Метинвест" – крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.