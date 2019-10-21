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21.10.19 13:04

Конкурс на главу Нацагентства по предотвращению коррупции объявят на этой неделе, – Гончарук

Конкурс на должность главы Национального агентства по предотвращению коррупции будет объявлен на текущей неделе, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Конкурс будет объявлен настолько быстро, насколько это возможно исходя из демократичных процедур. Я ожидаю, что он будет объявлен на этой неделе", - сказал Гончарук.

В свою очередь исполняющая обязанности главы НАПК Наталья Новак, отвечая на вопрос журналистов, будет ли она выдвигать свою кандидатуру на должность главы Комиссии, сказала:: "Думаю, что этот вопрос преждевременный".

По ее словам, необходимо еще поработать и проанализировать все сложности и объем работы. "Возможно, будут другие более достойные кандидатуры", - сказала Новак.

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