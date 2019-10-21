Иск "Укрнафты" по Свистуновско-Червонолуцкому месторождению поступил в суд первой инстанции

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрнафта" сообщает БизнесЦензор.

"10 сентября 2019 Верховный Суд наконец удовлетворил кассационную жалобу компании и обязал суд первой инстанции рассмотреть исковые требования по существу", - сообщает "Укрнафта".

"В октябре 2019 дело по иску ПАО "Укрнафта" из Верховного Суда поступило в суд первой инстанции. Определен состав суда. Таким образом, в ближайшее время Окружной административный суд Киева начнет рассмотрение исковых требований именно ПАО "Укрнафта" к Госгеонедрам и ООО "Аркона Газ-Энергия" по поводу выдачи спецразрешения на пользование недрами Свистуновско-Червонолуцкого месторождения", - сообщает компания.

"Укрнафта" напоминает, что в другом судебном деле, инициированном Генеральной прокуратурой (в нем "Укрнафта" выступала в качестве третьего лица) по части законности выдачи Госгеонедрами права на промышленную разработку Свистуновско-Червонолуцского месторождения компанией "Аркона Газ-Энергия", Верховный суд самоотстранился от рассмотрения доводов "Укрнафты", а исковые требования правоохранителей оставил без удовлетворения.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка", – порядка 42% акций.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, основным видом деятельности "Аркона Газ-Энергия" является торговля газом через местные (локальные) газопроводы. Среди других видов деятельности – добыча природного газа, розничная торговля топливом, торговля электрической энергией, а также производство газа. Основателями ООО является Олег Ольховой, Игорь Мычко, Александр Нещотный, Алексей Гребенченко.

По данным сайта "Наші гроши", Олег Ольховой, ранее работавший директором клуба "5 элемент", контролирует 49,5% компании "Аркона Газ-Энергия". В марте 2018 года НАБУ начало расследование возможного злоупотребления служебным положением при разработке Свистунковско-Червонолуцкого месторождения. Расследование было начато после обращений народных депутатов Виталия Куприя и Сергея Лещенко, которые ссылались на журналистское расследование программы "Схемы". Согласно расследованию, компания "Арклона Газ-Энергия" получила специальное разрешение на разработку месторождения без аукциона.