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21.10.19 12:23

Гончарук назвал возможным частичную приватизацию "Укрпочты" через IPO

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает возможной частичную приватизацию АО "Укрпочта" путем проведения IPO (первичного публичного размещения акций).

Гончарук назвал возможным частичную приватизацию "Укрпочты" через IPO

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Он заявил, что в Украине не так много больших предприятий с определенной социальной нагрузкой, таких, как "Укрпочта", – до десяти. И эти предприятия могут быть либо запрещены для приватизации, либо подготовлены к выходу на иностранные площадки для привлечения системных инвесторов.

"Это означает, что мы можем подготовить к тому, чтобы продать 20-30% акций "Укрпочты" разным акционерам, которые зашли бы со своими деньгами, более дешевыми, предоставили бы этому предприятию новые ресурсы, привнесли бы правильную корпоративную культуру и дали бы возможность усилить и ускорить его развитие", - заявил Гончарук.

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