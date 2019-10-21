Компания Firefly украинца Полякова будет использовать разработки Rocketdyne для своих ракет

Об этом со ссылкой на Українські новини сообщает БизнесЦензор.

Ракета Firefly Alpha будет оснащена компонентами с 3D-печатью от Aerojet на своих двигателях первой степени Reaver. Запуск Alpha намечен на первый квартал 2020 года. Для другой ракеты, Beta, Firefly рассматривает установку двигателя AR1 от Aerojet.

По словам Марка Уатта, партнера Noosphere Ventures, в которую входит Firefly, компания планирует запуск трех разных ракет-носителей: Alpha, Beta и Gamma.

Alpha - для запуска на низкую околоземную орбиту малых спутников с грузоподъемностью до 1 тонны, Beta с нагрузкой до 4 тонн и Gamma - многоразовый космический самолет для запуска ракет с орбиты.

Firefly и Rocketdyne также планируют вместе работать на коммерческих и государственных рынках, включая проекты, связанные с вопросами национальной безопасности.

Ранее военно-воздушные силы США выбрали Firefly Полякова для спецмиссий на орбиту, а NASA - для доставки грузов на Луну с общим бюджетом 2,6 млрд долл.