За Гладковского внесли более 10 миллионов залога

Об этом со ссылкой на 5 канал сообщает БизнесЦензор.

По словам адвоката, средства перечислили близкие подозреваемого.

В настоящее время защита Гладковского ожидает соответствующие документы от суда. На свободу Гладковский может выйти уже сегодня.

Мера пресечения в виде содержания под стражей до 15 декабря или внесения более 10 млн гривен залога с ношением электронного браслета Гладковскому избрал Высший антикоррупционный суд в субботу.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу НАБУ, Гладковский был задержан 17 октября в аэропорту "Борисполь" "по подозрению в злоупотреблении служебным положением".

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал агентству, что глава корпорации "Богдан" был задержан "при попытке покинуть территорию Украины", однако в корпорации сообщили, что он должен был вылететь на открытие выставки Bus World 2019 в Брюссель, куда был официально приглашен организаторами, и не собирался уезжать из Украины.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка ранее сообщил, что подозрение будет состоять из нескольких эпизодов: заведомо неправдивое декларирование сведений (нарушение антикоррупционного законодательства) и нарушение законодательства во время тендерных закупок, использование служебного положения.

18 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что Гладковский уведомлен о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений.

Так, детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему должностному лицу в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что Гладковский использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы для получения неправомерной выгоды ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", в которой он является конечным владельцем. Он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", который входит в состав ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

В результате государству был нанесен ущерб в сумме более 10,62 млн грн.

Кроме того, установлено, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, - $54 тыс. (за 2016 год), $63 тыс. (за 2017 год) и $47,5 тыс. (за 2018 год).

Позже адвокат Гладковского сообщил, что подал в суд из-за незаконного задержания его подзащитного детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом говорится в жалобе, поданной адвокатом задержанного в Шевченковский районный суд.

Как ранее заявлял защитник Гладковского, его подзащитный системно сотрудничал со следствием и не давал оснований для применения данной нормы. Он являлся на допросы, оказывал необходимую следователем информацию, а также после увольнения с госслужбы более десяти раз выезжал за границу и возвращался в Украину.