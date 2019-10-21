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21.10.19 11:33

Прокуратура огласила обвинительный акт в суде против экс-министра Омеляна

Прокурор огласил обвинительный акт по делу против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщает БизнесЦензор.

"В понедельник, 21 октября 2019, прокурор САП в Антикоррупционном суде на очередном судебном заседании объявил обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению бывшего Министра инфраструктуры Украины в декларировании недостоверной информации (ст. 366-1 УК Украины)", - сообщает прокуратура.

Следующее заседание состоится 28 октября 2019 года, сообщает САП.

"Как уже сообщалось, бывший чиновник обвиняется в том, что подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен соответственно", - говорится в сообщении САП.

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