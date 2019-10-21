В Одессу прибыли американские военные катера для украинских ВМС

Об этом Порошенко написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Два патрульных катера класса Island в рамках американской военной помощи уже скоро станут в ряды украинских Военно-морских сил для охраны государственных границ", - сообщает Порошенко.

Как сообщалось, в 2018 году на военно-морской базе в Балтиморе (штат Мэриленд, США) в присутствии тогда еще президента Украины Петра Порошенко и вице-адмирала Береговой охраны США Майкла Макаллистера состоялась торжественная церемония передачи Украине двух катеров класса "Айленд".

Катера "Cushing" и "Drummond" после вывода из состава Береговой охраны США в 2017 году находились в законсервированном состоянии. Последний доковый ремонт "Cushing" состоялся в 2014 году, а "Drummond" – в 2012 году.

Согласно договоренностям, американские патрульные катера передаются ВМСУ на безоплатной основе, однако украинская сторона обеспечит 100% предоплату общей стоимости сопутствующих услуг в размере $10,1 млн.

Как сообщало Радио Свободы, власти Украины при президентстве Петра Порошенко отказывались принимать эти катера. Журналисты узнали из своих источников в Сенате США, что Украина такому подарку сопротивляется - якобы из меркантильных мотивов руководства государства.

Ввоз американских "Айлендов", сообщало издание, частично мог навредить коммерческим плана завода Порошенко "Кузница на Рыбацком". Это завод планировал производство военных катеров, для этого в госбюджет закладывались определенные средства.

Для доставки бесплатных американских катеров нужно было провести обслуживающий ремонт.

По предварительным расчетам Министерства обороны, закупка оборудования и горюче-смазочных материалов обошлась бы в 1,3 миллиона долларов, еще по 500 тысяч долларов - на подготовку экипажей, техническое обслуживание и оборудование, 4 миллиона - на ремонт и почти - 3 миллиона на транспортировку.







