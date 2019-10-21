Выступление "95 квартала" о Гонтаревой негативно повлияло на инвестиции, – Милованов

Об этом Милованов написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Недавно "95 квартал" и хор Веревки выступили с номером "Горел дом" о пожаре у Гонтаревой. Для внешних инвесторов это выглядит очень плохо", - заявил Милованов.

По словам Милованова, большинство иностранных инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора.

"В то же время, по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находится под давлением со стороны Коломойского за решения по "Приватбанку". Также они не понимают, насколько сегодняшняя власть является независимой от Коломойского и других олигархов", - написал Милованов.

"95 квартал ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревои могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью. Это может быть несправедливо, но такова реальность. Поэтому, номер "95 квартала" о Гонтаревой прямым образом влияет на инвестиционный климат в Украине и это влияние отрицательное", - считает министр.

Номер "95 квартала", который основал президент Владимир Зеленский, прошел на телеканале "1+1" Игоря Коломойского 20 октября, в день рождения Гонтаревой.

Как сообщал БизнесЦензор, Генпрокуратура вызывает экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву, экс-заместителя главы администрации президента Алексея Филатова и совладельца инвестгруппы ICU Константина Стеценко для уведомления подозрения в деле о расхищении 150 млн грн "Аграрного фонда".

30 августа Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль. В Киеве сожгли автомобиль невестки Гонтаревой.

Дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с.Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога. На месте пожара полиция нашла зажигательную ракету.

В своих интервью добиться "наказания" для Гонтаревой неоднократно обещал олигарх, бывший владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.