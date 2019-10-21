ДТЭК принял пятое судно с углем из Колумбии

Об этом со ссылкой на пресс-службу ДТЭК сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас судно Lowlends Ligjt разгружают. Уголь отправят на склады теплоэлектростанций ДТЭК. На складах уже 1 млн тонн угля, что в два раза больше, чем в начале осени", - говорится в сообщении.

"На складах наших восьми теплоэлектростанций, в основном, отечественный уголь, который был и остается приоритетным для компании. За 9 месяцев шахтеры ДТЭК Энерго добыли 16,5 млн тонн угля. Также мы пополняем склады импортным топливом. В порт прибыло пятое судно с углем из Колумбии. Всего за границей мы законтрактовали 388 тысяч тонн угля", - рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук. –.

Для покупки угля компания также выходила на украинскую энергетическую биржу.

"Цена, предложенная поставщикам, была основана на котировках API2 и включала стоимость доставки (Роттердам +). Однако, все восемь сессий торгов завершились безрезультатно. Ни один лот из 450 тыс. тонн так и не был законтрактован", - сообщает ДТЭК.