Глава Киевской ОГА подал в отставку, его сменит бывший топ-менеджер соратника Медведчука (обновлено)

Об этом чиновник сообщил на своей странице в сети Facebook, передает БизнесЦензор.

"Прошу принять мою отставку с должности главы Киевской областной государственной администрации", – говорится в датированном 20 октября заявлении на имя президента Владимира Зеленского.

Зеленский назначил главой Киевской ОГА Бно-Айрияна 10 июля.

В то же время на заседании в воскресение, 20 октября, Кабмин согласовал увольнение Бно-Айрияна и назначение на должность главы Киевской областной госадминистрации Алексея Чернышова.

Чернышов – харьковский бизнесмен, в электронной декларации за 2018 год он указал в собственности 50% ООО "Блум Девелопмент", 100% в ООО "АМ Пропертти групп", 100% в кипрской компании "Корникулариус Лимитед" и 100% в компании "Фешн Ритейл ЛТД" с регистрацией на Британских Виргинских островах (БВО).

Он также является бенефициаром ООО "МСБ Финанс", "Стендинг Ассетс С.А." (БВО), кипрской Galinero Holdings Limited и австрийской "ВиАй2 Партнерс ГмбХ".

Ранее Чернышов длительное время возглавлял концерн "Авек холдинг" харьковского бизнесмена Александра Фельдмана, избранного народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!".

Кроме того, Правительство согласовало назначение кандидатур на должности руководителей и их заместителей в областные государственные администрации: