Кабмин согласовал временного главу "Укрхимтрансаммиака"

Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сообщает БизнесЦензор.

"Правительство согласовало назначение исполняющего обязанности директора государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" Немчинова Максима Александровича", - сообщает Кабмин.

Немчинов занимал должность государственного секретаря в Министерстве энергетики и угольной промышленности. Также он работал начальником отдела по вопросам экономических реформ в министерстве.

ГП "Укрхимтрансаммиак" - один из крупнейших мировых транспортировщиков жидкого аммиака, который является оператором украинского участка магистрального аммиакопровода "Тольятти - Одесса".

Через этот аммиакопровод транспортируется жидкий аммиак в Одесский припортовый завод, откуда он поставляется на экспорт в страны Европы, Азии и США.

Как сообщалось, после обысков в сентябре 2017 года в "Укрхимтрансаммиаке" НАБУ и САП задержали его и.о. директора Игоря Трегубенко.

В конце 2016 года сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факты хищения бывшим руководством государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" почти 235 млн грн. Об этом говорится в сообщении СБУ. Правоохранители установили, что один из руководителей предприятия в течение 2012-2015 годов перечислял деньги ряду подконтрольных коммерческих структур.

Напомним, в 2007 - 2016 годах директором госпредприятия "Укрхимтрансаммиак" был назначенный на эту должность еще во времена премьерства Януковича Виктор Бондик.