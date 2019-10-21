БизнесЦензор

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21.10.19 08:26

Уроженец Одессы стал новым миллиардером в рейтинге Forbes

Уроженец Одессы предприниматель Влад Шмунис стал долларовым миллиардером, благодаря недавней сделке, которая заключила его компания RingCentral, сообщает Forbes.

влад,шмунис

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

RingCentral базируется в Белмонте, штат Калифорния, и предоставляет компаниям корпоративные услуги, связанные с телефонной связью, обменом сообщениями, видеоконференциями и другим.

3 октября RingCentral объявила, что станет партнером поставщика телекоммуникационного оборудования Avaya на новой облачной платформе. Согласно условиям сделки RingCentral выплатит Avaya $500 млн долларов, в том числе аванс в размере $375 млн, а также инвестиции в привилегированные акции на $125 млн. Сделка предоставит RingCentral доступ к 100 млн пользователей Avaya (по сравнению с 2 млн RingCentral) и поможет погасить значительный долг.

После объявления о сделке акции RingCentral выросли в цене на 28% и продолжают расти. Рыночная капитализация компании уже превышает $14 млрд, пишет издание.

По оценкам Forbes, состояние Шмуниса, занимающего пост генерального директора RingCentral сейчас оценивается в $1,3 млрд. Состояние его партнера Влада Вендрова, выпускника университета в Петербурге, журнал оценил в $600 млн. RingCentral отказался от комментариев.

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