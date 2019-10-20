В Google Maps появятся сообщения об авариях на дороге, камерах и пробках

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Владельцы мобильных устройств смогут сообщать и о других опасных или непредвиденных ситуациях и происшествиях на дорогах, которые могут быть важны для водителей. Речь идет о строительстве или ремонте дорог, закрытии полос движения, поврежденных транспортных средствах и объектах на дороге, например, о мусоре.

Все это - основные функции Waze и одна из основных причин, по которой многие пользователи выбирают Waze вместо Google Maps. Новые функции в мобильных приложениях Google Maps для iOS и Android начнут разворачиваться на этой неделе.

Отмечается, это не первое добавление в Google Maps функций, знакомых пользователям Waze. В мае этого года в сервисе появились уведомления об ограничении скорости и расположении радаров контроля скорости более чем в 40 странах.