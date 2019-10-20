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20.10.19 11:25

Электронные кассовые аппараты будут бесплатными, – Верланов

Государственная налоговая служба уже разработала программу, которой бесплатно смогут пользоваться все. Электронные регистраторы расчетных операций будут бесплатными, поэтому украинским предпринимателям не придется тратить дополнительные средства на кассовые аппараты.

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Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов в эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"В соответствии с законом электронные РРО, которые будут в смартфоне или планшете, будут бесплатными. Государство в лице контролирующего органа Государственной налоговой службы уже разработало бесплатную программу, которой смогут бесплатно пользоваться все", - заявил Верланов.

Он подчеркнул, что с 1 января 2020 ГНС готова предоставить это решение в тестовом режиме для всех предпринимателей.

"Программа у нас уже есть, мы ее доработаем, приведем в соответствие с новым законом, и все смогут этим пользоваться, и это будет бесплатно", - отметил руководитель ГНС.

Также Верланов отметил, что 35% украинской экономики не платит налогов в государственный бюджет, поскольку находится в "тени".

"Чтобы "теневая" экономика перестала быть "теневой", ее нужно посчитать. И именно эти законы о РРО и кэшбеке позволят подсчитать эту теневую экономику. Эти законы направлены на то, чтобы уравнять правила игры, чтобы все люди стали богаче", - заявил Верланов.

Кроме того, глава налоговой поддержал инициативу президента о введении двухлетнего моратория на проверки для ФЛП.

"Малых предпринимателей проверять не нужно, малых предпринимателей нужно оберегать и защищать", - подчеркнул Верланов.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, направленных на внедрение программных регистраторов расчетных операций и механизма кэшбек.

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