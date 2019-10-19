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19.10.19 13:37

В Барселоне полиция применила резиновые пули против участников протестов

Полиция Барселоны в ночь на субботу, 19 октября, применила резиновые пули против участников протестов, сообщает агентство AFP.

барселона,каталония

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Кроме того сотрудники правоохранительных органов использовали слезоточивый газ и водометы.

Эти действия стражей порядка стали ответом на акции радикальных сепаратистов, которые кидают в полицейских камни и петарды, возводят баррикады и поджигают костры. В митингах в ночь на 19 октября участвовали несколько тысяч человек. Задержаны 14 демонстрантов, пострадал как минимум 41 человек. Густой черный дым от пожаров накрыл некоторые районы города, передают очевидцы.

Днем ранее в Барселоне началась всеобщая забастовка. В городском аэропорту отменены десятки рейсов компаний Iberia и Vueling, прекратили работу сотрудники городского порта и "дочки" немецкого концерна Volkswagen - компании Seat, филиалы крупной цепи супермаркетов Bonpreu закрыты. На мирный марш протеста вышли до 500 тысяч человек.

Акции протеста проходят в Каталонии с 14 октября, тогда Верховный суд Испании приговорил к лишению свободы десятерых сторонников независимости Каталонии из-за проведенного в 2017 году референдума, они получили от 9 до 13 лет тюрьмы.

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