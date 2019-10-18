Итоги недели: Новые правила для "упрощенцев" и поражение Коломойского в Лондоне

ФИНАНСЫ

Миссия МВФ возвращается в Украину

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) вернется в Украину для переговоров о новой программе кредитования в течении ближайших недель, сообщил директор Европейского департамента МВФ Пол Томпсон, уточнив, что речь идет о новой трехлетней программе, а ее объем еще обсуждается.

"Приватбанк" объявил о победе над Коломойским в апелляционном суде Лондона

Государственный "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Лондона в споре с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Суд подтвердил наличие юрисдикции для рассмотрения иска "Приватбанка" против бывших владельцев, судебный приказ о всемирном аресте их активов останется в силе до рассмотрения дела по существу.

Вместе с тем Хозяйственный суд Киева остановил производство по иску Игоря Коломойского и компании Triantal Investments Ltd о возврате акций "Приватбанка" до рассмотрения апелляции в связанном судебном процессе.

Перед этим глава правления "Приватбанка" Петр Крумханзл публично пожаловался на усилившееся давление правоохранителей после смены власти в стране, часть представителей которой так или иначе связана с Коломойским.

Верховная Рада приняла бюджет на 2020 год в первом чтении

Верховная Рада приняла проект закона о государственном бюджете на 2020 год в первом чтении, предоставив свои предложения. Среди них – выделение 1 млрд грн на взлетную полосу в подконтрольном Игорю Коломойскому аэропорту Днепра и 7 млрд грн – на субвенцию на развитие отдельных территорий.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, правительство внесет обновленный проект госбюджета с учетом предложений депутатов и обновленного макропрогноза в Раду до 2 ноября.

Отставание доходов госбюджета от плана превысило 37 миллиардов, – Минфин

По итогам января-сентября 2019 года доходы общего фонда государственного бюджета составили 650,8 млрд грн, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года, но на 5,4% или на 37,15 млрд грн меньше планового показателя, сообщило Министерство финансов.

Курс гривни упал ниже отметки 25 грн/$ впервые за месяц

Национальный банк установил на понедельник, 21 октября, курс гривни на уровне 25,0351 грн/$, снизив его еще на 30 копеек. По данным НБУ, курс гривни находился выше отметки 25 грн/$ с 10 сентября.

Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа в 2 раза

Министерство финансов на первичных аукционах 15 октября сократило поступления от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) до 1,15 млрд грн, по сравнению с 2,15 млрд грн неделей ранее.

Нацбанк прекратил скупать валюту на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 15 по 18 октября купил на межбанковском валютном рынке $31 млн и ровно столько же продал, что не позволило увеличить резервы.

Рада одобрила изменения в госбюджет на 2019 год

Верховная Рада приняла в первом чтении предложенные Кабмином изменения в закон "О государственном бюджете на 2019 год". В том числе планируется на 1 млрд грн увеличить дотации на зарплаты шахтерам, на 1,1 млрд грн повысить расходы на зарплаты пограничников и сотрудников СБУ.

Зеленский подписал закон о защите потребителей финансовых услуг

Президент Владимир Зеленский подписал закон о защите прав потребителей финансовых услуг, который предоставляет Национальному банку полномочия и инструменты регулирования поведения участников финансовых рынков в отношении клиентов.

МАКРОЭКОНОМИКА

Минэкономики повысило прогноз роста ВВП на 2020 год до 3,7%

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства повысило прогноз роста ВВП Украины на 2020 год с 3,3% до 3,7%, сообщил глава министерства Тимофей Милованов.

В своем октябрьском отчете Всемирный банк также повысил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 2,7% до 3,4%, в 2020 – с 3,4% до 3,7%, в 2021 – с 3,7% до 4,1%.

ВЛАСТЬ

Зеленский подписал законы о кассовых аппаратах для малого бизнеса

Президент Владимир Зеленский подписал принятые 20 сентября законы, предусматривающие расширение обязательного применения регистраторов расчетных операций для физлиц-предпринимателей второй-четвертой групп и о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

Вместе с этим, Зеленский поручил подготовить законопроект о расширении первой группы упрощенной системы налогообложения физлиц-предпринимателей и введении двухлетнего моратория на проверки ФЛП.

Рада приняла закон о взыскании незаконных субсидий

Верховная Рада приняла закон "О верификации и мониторинге государственных выплат", который расширяет возможности Минфина по проверке данных получателей выплат и предусматривает создание механизма возврата неправомерно полученных от государства средств.

Рада перевела работу над законами в электронный вид

Верховная Рада приняла закон о переводе законодательного процесса в электронный вид. Теперь для работы с законопроектами и материалами к ним депутаты будут использовать электронные их версии в автоматизированной системе.

Рада ограничила выплаты народным депутатам за прогулы заседний

Верховная Рада приняла закон о прекращении возмещения народному депутату расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин более 30% пленарных заседаний или половины заседаний комитетов.

Президент подписал закон о концессии

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О концессии", принятый 3 октября. Документ призван создать новые возможности для сотрудничества государства и бизнеса, но перед его принятием эксперты Верховной Рады указали на наличие в документе коррупционных рисков и доминирование прав концессионера над интересами государства.

Зеленский подписал новую редакцию закона о публичных закупках

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О публичных закупках", который был принят Верховной Радой 19 сентября и вносит изменения в большинство статей действующей редакции закона.

Рада приняла закон о защите обличителей коррупции

Верховная Рада приняла в целом президентский закон о защите обличителей коррупции. В частности, закон требует обеспечивать анонимность обличителя, а также предусматривает вознаграждение в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления на сумму от 10 млн грн, но не больше 3 тыс. минимальных зарплат.

Зеленский подписал закон о сокращении финансирования партий и перезапуске НАПК

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который меняет форму управления Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК), обязывает руководство Офиса президента подавать электронные декларации, а также сокращает государственное финансирование политических партий.

Рада создала комиссию для расследования скупки телеканалов окружением Медведчука

Верховная Рада решила создать Временную следственную комиссию для расследования соблюдения требований законодательства при смене владельцев телеканалов "NewsOne", "112 Украина" и "ZIK", связанных с окружением Виктора Медведчука

ЭНЕРГЕТИКА

"Газпром" потребовал от Украины отказаться от претензий на $10 миллиардов по решениям судов

Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал условием договоренностей о продолжении транзита газа через Украину отказ украинской стороны от взыскания около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража и наложенного Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) штрафа на сумму 172 млрд грн или около $7 млрд по текущему курсу.

Миллер также потребовал возобновить закупки российского газа и назвал маловероятным подписание нового транзитного контракта по европейским правилам, на чем настаивает украинская сторона.

В свою очередь коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что НАК "Нафтогаз Украины" до 1 ноября направит российскому "Газпрому" исковые требования на сумму более $11 млрд в качестве компенсации в случае прекращения транзита газа через Украину с 1 января.

"Нафтогаз" снизил цену газа для населения на октябрь еще на 5%

Октябрьская цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, получающих газ на регулируемых условиях (ПСО), снизится на 4,9%, по сравнению с сентябрем, и составит 4 272,76 грн за тысячу кубометров (без НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку).

При этом "Нафтогаз" в ноябре повысит цены на газ, отпускаемый промышленным потребителям, на 18,4-19,6%. В компании такое решение пояснили разким ростом цен на газ на европейских хабах.

Кабмин вернул Калушскую ТЭЦ в собственность государства

Кабинет министров отменил принятое прошлым составом правительства решение о передаче Калушской ТЭЦ из государственной собственности в собственность территориальной громады Калуша.

"Укртрансгаз" увеличил мощности для импорта американского газа из Польши

"Укртрансгаз" завершил строительство трубопровода-перемычки на компрессорной станции "Комарно" во Львовской области, что позволит расширить возможности для импорта в Украину газа из Польши и других стран через LNG-терминал в Свиноуйсьце до 6,6 млрд кубометров в год.

Для этого также нужно построить участок газопровода на территории Польши, но польский газотранспортный оператор Gaz-System пока только изучает такую возможность.

Рада одобрила законопроект о создании независимого оператора ГТС Украины

Верховная Рада приняла за основу проект закона, который призван обеспечить отделение деятельности "Нафтогаза Украины" по транспортировке природного газа и создание независимого оператора ГТС, которое запланировано с 1 января 2020 года.

РЕГУЛЯТОРНАЯ ПОЛИТИКА

АМКУ оштрафовал компанию Ахметова на 53 миллиона за тендерный сговор

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал входящее в СКМ Рината Ахметова ООО "Корум Украина" и оформленное на жительницу Донецка АО "НПК "Горные Машины" за сговор на трех тендерах государственного "Львовугля" на ообщую сумму 56,3 млн грн.

Зеленский назначил заместителем главы АМКУ еще одну соратницу Терентьева

Президент Владимир Зеленский назначил государственным уполномоченным - заместителем председателя Антимонопольного комитета Дарью Чередниченко, соратницу главы АМКУ Юрия Терентьева. Кроме того, уполномоченным АМКУ назначен Сергей Тыщик, который ранее работал в "Нафтогазе Украины".

Рада приняла закон об уничтожении посылок с контрафактными товарами

Документом установлены определения терминов: "контрафактные товары", "пиратские товары", "товары, подозреваемые в нарушении права интеллектуальной собственности", которые теперь могут уничтожаться при выявлении их на границе. Это также касается таких товаров в посылках.

Зеленский упростил требования строительных норм для застройщиков

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым установлено предпочтение параметрическому методу при формировании требований строительных норм.

Как оказалось, ко второму чтению близкий к Игорю Коломойскому депутат внес в проект закона поправку, согласно которой Государственная архитектурно-строительная инспекция не сможет самостоятельно останавливать незаконные строительства, а должна будет делать это только через суд.

Рада утвердила создание единой электронной системы в сфере строительства

Верховная Рада приняла закон о создании Единой государственной электронной системы в сфере строительства, которую называют также "электронный кабинет застройщика".

ТРАНСПОРТ

Кабмин вернул "Укрзализныцю" под управление Мининфраструктуры

Кабинет министров вернул АО "Укрзализныця" под управление Министерства инфраструктуры. Напомним, Кабмин вывел "Укрзализныцю" из подчинения министерства в январе 2017 года после конфликта министра инфраструктуры Владимира Омеляна с руководством компании.

Ryanair начнет летать в аэропорт Херсона

Ирландский лоукостер Ryanair запускает с 21 декабря прямые авиарейсы из Херсона в Краков. Сегодня из аэропорта осуществляются регулярные рейсы в Стамбул и Киев.

В целом летнее расписание рейсов Ryanair включает 18 новых маршрутов в Украину, благодаря чему в 2020 году компания планирует перевезти на украинских рейсах более 2,1 млн пассажиров, что на 33% больше, чем в 2019 году.

Рада ввела обязательный аудит безопасности автотрасс

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о введении процедуры аудита безопасности автомобильных дорог общего пользования. Документ, в частности, предусматривает обязательный аудит безопасности международных и национальных дорог.

КОРПОРАЦИИ

"Альфа-Банк" завершил поглощение "Укрсоцбанка"

"Альфа-Банк" завершил реорганизацию "Укрсоцбанка" путем присоединения по упрощенной процедуре. Главой объединенного банка стал Рафал Ющак, который с 15 октября приступил к исполнению обязанностей генерального менеджера "Альфа-Банка", заменив на этой позиции чеха Ивана Свитека.

Суд отменил арест акций украинской "дочки" российского "Сбербанка" по иску Коломойского

Хозяйственный суд Киева снял арест со 100% акций "Сбербанка", "дочки" одноименного российского банка и обязал "Райфайзен Банк Аваль" как хранителя, снять запрет на осуществление учетных операций по соответствующему счету в ценных бумагах.

Арест был наложен в сентябре 2018 года в рамках выполнения решения Международного арбитражного суда о взыскании с РФ компенсации за потерянное в Крыму имущество связанных с Игорем Коломойским компаний.

Дочь Ротенберга вышла из состава бенефициаров ТРЦ Ocean Plaza

Вместо дочери российского бизнесмена и друга Владимира Путина Аркадия Ротенберга Лилии, а также граждан Швейцарии Андреа, Сюзанны Валлабх конечными бенефициарами ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь", являющегося владельцем столичного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Ocean Plaza, стала кипрская "Оушен Плаза Проджект".

По данным российских СМИ, приобретением киевского ТРЦ Ocean Plaza заинтересовалась британская компания Duet Private Equity Ltd. При этом участвовавшая в переговорах Mandarin Plaza Group Вагифа Алиева из них пока не вышла.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

НАБУ задержало Гладковского при попытке выехать из Украины

Президент корпорации "Богдан", экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский был задержан 17 октября сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины при попытке покинуть территорию Украины.

Гладковскому сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением с целью закупки за счет государственного оборонного заказа грузовых автомобилей производства принадлежащей ему компании "Богдан Моторс", в результате чего государству нанесены убытки на 10,62 млн грн.

Генпрокурор внес представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Дубневича

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата девятого созыва Ярослава Дубневича по делу о причинении убытков "Укрзализныци".

ГПУ открыла дело против менеджеров "Динамо" Суркиса из-за уклонения от уплаты налогов

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах служебными лицами ООО "ФК "Динамо" Киев" Игоря Суркиса путем реализации схем финансирования деятельности клуба с использованием банковских счетов офшорной компании.