Рябошапка анонсировал подозрение еще одному владельцу крупного обанкротившегося банка

Об этом генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил на заседании комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Направление продвижению активов из банков, которые были разграблены, средства выведены. В нашей работе сейчас как минимум 6 таких банков и мы работаем в том направлении, чтобы эти средства вернуть государству, то, что незаконно было выведено из этих банков", – сказал генпрокурор.

"Несколько фигурантов, которые являются бывшими бенефициарами этих банков, уведомлены о подозрении и в настоящее время мы очень близки к процессуальному результату по бенефициару еще одного большого коммерческого банка, не хотел бы называть имена", – добавил Рябошапка.

Как сообщалось, в начале августа Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении двум топ-менеджерам ликвидируемого банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн средств, сообщив, что в расследовании фигурирует бывший народный депутат.

В конце сентября следователи Госбюро расследований заочно вручили подозрение экс-нардепу Константину Жевагопо по этому делу, а в начале октября директор ГБР Роман Труба заявил, что Жеваго уже объявлен в Украине в розыск и готовится его объявление в межгосударственный розыск.

В пресс-службе бизнесмена обвинения отрицают, сообщив, что он сейчас находится на лечении за границей.