Нацбанк повысил прогноз курса гривни на 2020 год, – Маркарова

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в интверью "Голосу Америки", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Во всех прогнозах и в прогнозах Нацбанка курс на следующий год укреплен, то есть, тот курс, на котором строился бюджет (28,2 грн/$, – ред.). Очевидно, он уже таким не будет", – сказала Маркарова.

При этом глава Минфина не уточнила конкретное значение.

Маркарова добавила, что вскоре Минфин и правительство получат обновленный прогноз Минэкономики, на базе которого будут внесены изменения в проект госбюджета на 2020 год.

"Прогнозы всех фактически организаций, Нацбанка говорят о том, что курс укрепляется и это долгосрочный тренд. Поэтому колебания будут, но нужно ожидать, что это укрепление – не какая-то небольшая флуктуация этого года - это новая нормальность", – отметила Маркарова.

Как сообщалось, ранее в пятницу премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабмин внесет в Вепховную Раду доработанный проект госбюджета на 2020 год с учетом обновленного макропрогноза до 2 ноября.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства повысило прогноз роста ВВП Украины на 2020 год до 3,7%, тогда как внесенный Кабинетом министров проект госбюджета на 2020 год основан на весеннем макропрогнозе с учетом роста ВВП на 3,3%