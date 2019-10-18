Минэкономики получило от Минагрополитики 289 госпредприятий

Как передает БизнесЦензор, об этом глава министерства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

Согласно приведенному министром перечню, из общего количества 61 госпредприятие признано банкротом, 105 находятся в состоянили ликвидации по решению суда, а еще 123 – по решению суда.

Как сообщалось, в конце августа Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"), в частности Тимофея Милованова – на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

По словам Милованова, объединение Министерства экономического развития и торговли с Министерством аграрной политики и продовольствия в единое ведомство призвано ускорить реализации ключевых реформ, таких, как приватизация государственных предприятий, введение рынка земель сельскохозяйственного назначения, детенизация аграрных рынков и земельных отношений, либерализация трудовых отношений.