Миссия МВФ возвращается в Украину (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Только что Директор Европейского департамента МВФ Пол Томпсон подтвердил, что в течение ближайших недель миссия МВФ возвращается в Украину. Продолжаем активное сотрудничество для выработки политик, направленных на удержание макроэкономической стабильности, прорыв в структурных реформах и существенное усиление потенциала отечественной экономики", – сообщил Милованов.

Сейчас делегация представителей украинского правительства и Нацбанка проводит переговоры с МВФ в Вашингтоне.

Во время брифинга для прессы в пятницу в Вашингтоне Поул Томсен позитивно оценил переговоры с украинской делегацией во время собрания Всемирного банка и МВФ, передает Голос Америки.

"Обсуждение с правительством (Украины, – ред.) идут хорошо и мы планируем направить миссию в Украину через пару недель, чтобы продолжить обсуждать детали реформ", – заявил директор Европейского департамента МВФ.

Он напомнил, что до конца года действует предыдущая программа сотрудничества МВФ с Украиной.

"Новое руководство отметило, что заинтересовано в продолжении отношений с Фондом и потому, что основные проблемы Украины более долгосрочные и структурные, они хотят трехлетнюю программу. Именно это мы обсуждаем. Объемы еще не обсуждаются", – добавил Томсен.

Среди приоритетов программы представитель МВФ назвал сохранение макроэкономической стабильности и независимости Национального банка.

"Один из ключевых факторов – огромные изменения в деятельности Национального банка, модернизация центрального банка, включая его независимость. Абсолютно необходимо это сохранить относительно монетарной политики и надзора за финансовым сектором", – подчеркнул Томсен.

Комментируя споры вокруг "Приватбанка", представитель МВФ высказал ожидания, что "правительство продолжит усилия по ограничению убытков для налогоплательщиков".

Среди структурных реформ приоритетное значение для МВФ имеет земельная реформа и борьба с коррупцией.

"Второй блок вопросов – структурные реформы. Здесь мы обсуждаем ряд вопросов, среди которых реформа рынка земли, особенно важным является преодоление коррупции и этот вопрос все еще рассматривается. Еще один важный вопрос – открытие экономики. Есть много монополизированных структур", – добавил Томсен.

Чиновник МВФ отметил, что более высокая оценка экономического роста Украины со стороны МВФ является отражением хороших экономических показателей в Украине, однако, рост должен быть еще быстрее, чтобы наверстать отставание.

"Украина показывает относительно хорошее экономический рост. Я говорю относительно, потому что с точки зрения долгосрочной перспективы, Украина может достичь лучших результатов с учетом достаточно низкой базы для сравнения… Вызовом являются структурные реформы, которой которых является повышение производительности", – сказал Томсен.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Украина рассчитывает достичь соглашения об условиях новой программы кредитования с Международным валютным фондом (staff level agreement) после переговоров в Вашингтоне в октябре и открыть новую программу сотрудничества с МВФ в декабре 2019 года.

Напомним, Миссия Международного валютного фонда по итогам двухнедельной работы в Киеве покинула Украину 26 сентября, не предоставив рекомендаций совету директоров МВФ утвердить новую программу кредитования, на что расчитывал премьер-министр Алексей Гончарук.

В Нацбанке фактически подтвердили информацию СМИ о том, что основной причиной отсутствия договоренности с МВФ стала информация о возможности мирового соглашения между государством и прежними собственниками "Приватбанка", а также возможная смена руководства НБУ.

Ожидается, что переговоры по новой трехлетней программе кредитования с Фондом продолжатся через две недели в Вашингтоне.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу.