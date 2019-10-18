"Укртрансгаз" начал модернизацию измерительной станции на границе с Молдовой

Как сообщает пресс-служба компании, эти работы позволят повысить надежность функционирования ГТС в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года, передает БизнесЦензор.

В частности, на объекте планируется обеспечить возможность осуществлять измерение газа в реверсном режиме без изменений в газоизмерительном оборудовании. Работы на объекте планируется завершить до 1 ноября.

"Модернизация технологической трубопроводной обвязки компрессорной станции позволит существенно повысить маневренность и надежность функционирования ГТС в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года", – сказано в сообщении.

Проектная мощность станции составит 70 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 4 млн куб. м в сутки в реверсном режиме из Молдовы.

"Такая модификация объекта позволит тщательно подготовиться к прохождению зимы 2019/2020, в частности в случае прекращения транзита газа из РФ – диверсифицировать потоки импорта газа в Украину", – отмечается в сообщении.

Указанные работы проводятся в соответствии с инициативой CESEC, которая предполагает обеспечение транспортировки природного газа через трансбалканские трубопроводы в реверсном направлении из Греции через Болгарию и Румынию в Украину и Молдову

В компании напомнили, что этот маршрут интересен для участников рынка – в 2018 году "Укртрансгаз" успешно провел оценку спроса на входные мощности в Украину из Румынии и подтвердил экономическую целесообразность создания таких мощностей на трансбалканском маршруте.

Напомним, ГИС "Гребеники" задействована в транспортировке газа через границу Украины - Молдова.