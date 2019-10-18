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18.10.19 21:10

Движение по Северном мосту в Киеве ограничат на выходные

На Северном мосту в Киеве частично ограничат движение 19 и 20 октября.

Движение по Северном мосту в Киеве ограничат на выходные

Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации.

На Северном мосту продолжается текущий ремонт. Работы выполняют в выходные, чтобы меньше затруднять движение. Более того, утром будут работать на части в сторону Троещины. А после обеда – наоборот, в сторону "Почайны".

На время работ движение будет частично ограничено.

Следовательно, движение будут ограничивать:

В КГГА напомнили, что узнавать об ограничении движения и ремонты столичных дорог можно в телеграмм-канале "Киев Трафик": https://t.me/kyiv_traffic.

Движение по Северном мосту в Киеве ограничат на выходные 01

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