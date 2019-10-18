"Укроборонпром" уволил директора Киевского бронетанкового завода

Об этом говорится в сообщении "Укроборона", передает БизнесЦензор.

"Киевское бронетанковое предприятие сейчас находится в нестабильном финансово-экономическом положении и имеет угрозы невыполнения контрактов с государственными заказчиками. Такие результаты управления предприятием являются достаточными для принятия соответствующего решения", – прокомментировали причину увольнения директора ГП "КБТО" в "Укроборонпроме".

Концерн уже объявил отбор на должность руководителя этого предприятия. Исполняющим обязанности главы ГП "Киевский бронетнаковый завод" назначен Владимир Синявский, который был заместителем директора по производству.

ГП "Киевский бронетанковый завод" специализируется на производстве легкого бронетанкового вооружения, капитальном ремонте и модернизации бронетанковой, инженерной и боевой техники, ракетно-артиллерийского вооружения, изготовлении запасных частей для бронетанкового вооружения и техники.