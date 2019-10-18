Министерство энергетики начало аудит государственных шахт

Об этом первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин сообщил в ходе "Часа вопросов" к правительству в парламенте, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы начали аудит всех государственных шахт. В настоящее время определяем возможные перспективы развития отрасли", – сказал Шубин.

Как сообщалось, в конце августа СБУ провела обыски по делу о присвоении 500 млн грн через фиктивные тендеры по закупке шахтного оборудования.

По данным следствия, в течение 2016-2019 годов руководство ПАО "Лисичанскуголь", ГП "Мирноградуголь", ГП "Шахта им. М.С. Сургая", ГП "Первомайскуголь", ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" организовали механизм хищения средств предприятий через процедуру государственных закупок.

При этом СБУ совместно с Генеральной прокуратурой задокументировала, что оборудование, необходимое для работы шахт, не обновлялось, а лишь время от времени ремонтировалось.

Читайте также: Кабмин назначил заместителя министра энергетики по угольной отрасли

Напомним, в последние годы основными победителями тендеров государственных шахт на закупку оборудования были фирмы из группировки Виталия Кропачева, которого называли представителем в угольной отрасли первого заместителя председателя фракции БПП и бизнес-партнера президента Петра Порошенко – Игоря Кононенко.

Кропачев также контролирует деятельность ряда углеперерабатывающих предприятий, ранее принадлежавших группировке Януковича.

В конце января детективы Национального антикоррупционного бюро обыскали бизнес-центр, дом и машины угольного бизнесмена Виталия Кропачева. В этих офисах должны были находиться компании, которые за два года получили от государственных угольных госпредприятий почти 1 млрд грн, разыгрывая тендеры между собой и поставляя некачественные материалы для шахт.