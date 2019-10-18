АМПУ подала в суд для расторжения договоров с арендаторами причалов в порту "Николаев"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение администрации, передает БизнесЦензор.

"Согласно выводам Антимонопольного комитета Украины, дальнейшее выполнение договоров об установлении сервитутов между АМПУ и отдельными стивидорными компаниями в морпорту "Николаев" может привести к нарушению конкурентного законодательства. По предварительным расчетам, сумма штрафа, который может быть наложен в связи с этим на АМПУ, может составить 28 млн грн", – подчеркивается в сообщении.

По данным АМПУ, большая часть стивидорных компаний пользуются причалами и причальной инфраструктурой на основании договоров о предоставлении специализированной услуги доступа к причалам, стоимость которой определена государственными регулируемыми тарифами.

"Однако, семь компаний в Николаевском морпорту в течение последних четырех лет отказываются заключать соответствующие договора о предоставлении специализированной услуги и продолжают по договорам сервитутов платить за те же услуги значительно меньшую цену, чем их конкуренты", – отмечают в АМПУ.

В Администрации морпортов указали, что продолжение правоотношений сервитута может быть расценено АМКУ как совершение неправомерных действий.

"Настаивание стивидорных компаний на продолжении отношений на существующих условиях нарушает права и интересы АМПУ на осуществление законной хозяйственной деятельности и побуждает к совершению нарушения, за которое предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 10% годового дохода предприятия (до 28 млн грн)", – подчеркнули в администрации, ссылаясь на то, что многомиллионный штраф негативно повлияет на деятельность АМПУ и реализацию проектов по развитию портовой инфраструктуры.

Как сообщалось, Николаевский морской порт в январе-сентябре 2019 года увеличил перевалку грузов на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 23,883 млн тонн. В 2018 году порт увеличил перевалку грузов на 24,09% по сравнению с 2017 годом – до 29,2 млн тонн.

Николаевский морпорт расположен на территории площадью 97,3 га и акваторией 224,5 га. Он соединен с Черным морем Буго-Днепровско-Лиманским каналом.

Порт располагает 15 причалами общей протяженностью 2962,2 м.