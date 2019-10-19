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19.10.19 08:48

Власти Киева перекроют на ремонт Столичное шоссе

Для правильной организации движения автомобильного транспорта и пешеходов в Голосеевском районе Киева капитально отремонтируют Столичное шоссе.

Власти Киева перекроют на ремонт Столичное шоссе

Об этом говорится в сообщении Киевской городской госдуарственной администрации, передает БизнесЦензор.

В частности, ремонт автотрассы запланирован на участке от моста через речку Вита до деформационного шва эстакады на пересечении шоссе с проспектом Науки. 

Работы должны осуществить до 2021 года. Заказчиком работ определена коммунальная корпорация "Киевавтодор", которая должна позаботиться о разработке проектной документации, проведении ее экспертизы и утверждении.

Также предприятие должно разработать, согласовать с Управлением патрульной полиции в Киеве Департамента патрульной полиции и представить на утверждение в Департамент транспортной инфраструктуры схему организации дорожного движения на период выполнения работ.

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