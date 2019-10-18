Япония примет участие в высадке людей на Луну вместе с NASA в 2024 году

Об этом сообщает Space, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

В частноти, премьер-министр Японии Синдзо Абэ аргументировал данное решение тем, что страны являются союзниками и имеют прочные связи.

"Правительство Японии приняло решение присоединиться к программе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по освоению Луны, которая предусматривает высадку на спутнике Земли до 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Япония предагает США техническое сотрудничество для строительства орбитальной станции для астронавтов в качестве базы для программы исследования Луны "Артемида". Комитет предоставит устройства для системы жизнеобеспечения, оборудование для кондиционирования воздуха и аккумуляторы.

Несмотря на это, космический комитет Японии принял решение не объявлять, будет ли страна с 2025 года участвовать в дальнейших программах по исследованию Луны и Марса. Изначально строительство станции планировали начать в 2022 году и закончить до 2026 года. Однако ранее в этом году правительство США объявило, что будет сосредоточено на отправке астронавтов на Луну в 2024 году.