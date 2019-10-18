Рада одобрила выделение 2,3 миллиарда для шахтеров, пограничников и СБУ (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №2283 в первом чтении проголосовало 273 народных депутата.

Предложение сократить срок подготовки документа к голосованию во втором чтении поддержали 266 депутатов.

Законопроектом предложено уменьшить доходы государственного бюджета на 2019 год на 20,38 млрд грн, в частности за счет снижения поступлений таможенных платежей в общий фонд бюджета на 20,11 млрд грн, в том числе от НДС с импортных товаров на 19 млрд грн из-за укрепления гривни к доллару США и евро.

В то же время расходы госбюджета предложено сократить на 20,66 млрд грн.

Законопроектом предполагается увеличить расходы госбюджета на предоставление дотаций на выплату заработной платы шахтерам госшахт и недопущения отключения шахт от электроснабжения на 1 млрд грн.

Расходы на осуществление платежей по выполнению государством гарантийных обязательств предложено увеличить на 1,68 млрд грн. Как следует из пояснительной записки к документу. В том числе 1,15 млрд грн будет неправлено на расходы по программе закупки МВД вертолетов Airbus Helicopters SAS по договору с правительством Франции. В целом расходы на закупку вертолетов Airbus в 2019 году составят 6,3 млрд грн, с учетом перераспределения средств на другие программы МВД финансирование по этой статье увеличено на 2,2 млрд грн.

Кроме того предложено увеличить расходы на 681,5 млн грн на увеличение уровня денежного обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы, 460,4 млн грн – Службы безопасности Украины, 150 млн грн – Национальной гвардии, 40 млн грн – Главного управления разведки Минобороны и 30 млн грн – Управления государственной охраны.

Финансовое обеспечение государством необходимых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мероприятий (резервный фонд) предложено увеличить на 500 млн грн.

Также увеличены расходы на мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью на 787 млн грн, и на осуществление доплат чернобыльцам - на 354,6 млн грн.

Указанные выше изменения предлагается реализовать за счет уменьшения расходов по бюджетной программе "Обслуживание государственного долга" в сумме 21,63 млрд грн за счет укрепления гривни и снижения ставок по государственным заимствованиям.

Также сокращены расходы по бюджетной программе "Выполнение долговых обязательств по кредиту, привлеченному под государственную гарантию для реализации проекта "Создание Национальной спутниковой системы связи" в объеме 1,47 млрд грн, по программе "Фонд Президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи" на сумму 800 млн грн. Кроме того, на 750 млн грн уменьшены расходы на дотации аграриям.