Минрегион создал карту существующей сети публичных услуг

Об этом министр развития общин и территорий Алена Бабак заявила на заседании Совета доноров по вопросам децентрализации, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам министра, Минрегион подготовил геоинформационную карту существующей сети публичных услуг. Она отражает 25 сетей, а это более 100 тыс. объектов.

"Каждое ведомство имеет свои объекты, которые оказывают услуги. К примеру, Министерство образования имеет 31 150 объектов, Министерство культуры, молодежи и спорта – 49 350 объектов, Министерство здравоохранения – 20 850. Но в каждом из них человек получает качественную услугу? Или каждому человеку легко и удобно добраться до этих заведений? Ответ очевиден. И такие объекты на содержании бюджетов органов местного самоуправления, налогоплательщиков. Имея четкую картину сети услуг и сервисов, мы совместно с местными и региональными властями должны предложить такую сеть, которая в будущем будет удовлетворять потребности каждого человека. Сеть, способную обеспечить высокое качество услуг и которая будет доступна каждому", – сказала Бабак.

В этом контексте министр также подчеркнула необходимость системного пространственного планирования каждой общины, актуальной градостроительной документации.

По словам Бабак, такая документация является одним из главных факторов, которые способствуют развитию территорий, так как она дает ответы на вопросы, что и где можно и нужно построить, какие коммуникации необходимы, а открытый и удаленный доступ инвесторам к такой документации усиливает доверие к местной власти и, как результат, поощряет приток инвестиций.