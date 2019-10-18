Фонд госимущества оспорит продажу цехов завода "Большевик" вопреки запрету

Об этом сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Зачем иметь аукционы и ProZorro, если можно взять и просто продать имущество государственного предприятия, запрещенное к продаже? Речь идет о попытке захватить почти 6,5 тыс. кв. м помещений, принадлежащих заводу "Большевик". Сейчас мы сделаем все, чтобы остановить эти грабительские по отношению к государству действия", - сообщил Сенниченко.

Он добавил, что на торги был выставлен корпус, "который подходит под ТРЦ".

Сенниченко пояснил, что, несмотря на наложенный на все имущество предприятия налоговый арест, одна из районных исполнительных служб Черкасской области "пустила с молотка часть помещений завода".

"Непонятно также, почему руководитель предприятия оформил правоустанавливающие документы на "нужную часть". Интересно, что в то же время на остальную часть эти документы отсутствуют до сих пор. Ну и, конечно, во время электронного аукциона руководитель был на больничном", - сообщил глава ФГИ.

При этом он отметил, что для него стало неожиданностью уверенность руководителя госпредприятия в том, что ФГИ не вправе проверять его деятельность, поскольку, по его мнению, это вмешательство в хозяйственную деятельность.

"Кстати об этом он сообщил мне в официальном письме. Так что хочу еще раз заверить всех, кто пытается саботировать начатые изменения: мы будем останавливать любые попытки хищения и продолжим ломать все коррупционные схемы. Независимо от того, на "больничном" вы или нет", - заключил Сенниченко.

По информации СЕТАМ, на аукцион, состоявшиеся 7 октября, были выставлены нежилые помещения завода общей площадью 6,4 тыс. кв.м, в том числе два цеха (№14 и №10) площадью 2,35 тыс. кв. м. и 2,15 тыс. кв. м, западная проходная (1 тыс. кв. м) склад двигателей (474,8 кв.м.) и кислородная газовая станция (392,5 кв.м), находящиеся по адресу проспект Победы 49/2.

Лот продан на аукционе за 23,54 млн грн.

Находящийся в госсобственности "Большевик" основан в 1882 году как Киевский литейный и механический завод, в 1919 получило название Первый государственный киевский машзавод, а с 1922 года – "Завод "Большевик", которое в 1994 году стало ОАО "Большевик". В 1996 году в результате реструктуризации на базе части структурных подразделений завода было создано шесть юрлиц в форме дочерних предприятий. В 2006 году "Большевик" получил статус Научно-производственного предприятия, в мае 2018 года переименован в АО "ПКМЗ".

В настоящее время завод в нескольких цехах, в частности, производит крупногабаритное оборудование, машины и производственные линии для резиноперерабатывающей, угольной, химической сельскохозяйственной отраслей. Завод также сдает помещения в аренду.

В течение пяти последних лет заводом руководит Роман Белоскурский. Согласно отче ту предприятия в НКЦБФР, на 1 июля текущего года на заводе работает 331 человек.

В январе-июне текущего года ПКМЗ сократил чистый доход на 5,8% по сравнению с тем же периодом 2018 года, до 48,8 млн грн, убыток составил 8,9 млн грн против 10,9 млн грн.