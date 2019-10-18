Верховная Рада приняла бюджет на 2020 год в первом чтении

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего постановления №2000-п "проголосовали 255 народных депутатов.

Кабинету министров поручено подготовить законопроект о госбюджете на 2020 год ко второму чтению с учетом выводов и предложений Верховной Рады в двухнедельный срок.

В утвержденных парламентом предложениях депутатов предложено увеличить доходы и расходы государственного бюджета на 2020 год.

В частности, ожидаемые поступления от приватизации государственного имущества предложено увеличить с 5 до 13 млрд грн, перечисление прибыли Национального банка – на 3,5 млрд грн, до 44,21 млрд грн.

Кроме того, депутаты предлагают предусмотреть рост поступлений бюджета от НДС с произведенных в Украине товаров на 1,1 млрд грн, НДС с импортных товаров – на 5,6 млрд грн, от прибыли госпредприятий – на 6 млрд грн, от аренды госимущества – на 1,4 млрд грн.

В то же время предложено выделить 1 млрд грн на проектирование и строительство аэродрома международного аэропорта "Днепропетровск", который находится в аренде компании "Галтера" Игоря Коломойского.

Также предложено увеличить на 3,2 млрд грн расходы по бюджетной программе "Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера".

Депутаты также поручили предусмотреть 7 млрд грн по программе "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий".

При этом Кабмину при подготовке проекта закона о госбюджете на 2020 год ко второму чтению поручено увеличить показатели доходов с учетом уточнения основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2020 год, а также состояния рассмотрения и принятия Верховной Радой Украины в сентябре-октябре 2019 соответствующих законопроектов (прежде всего, о внесении изменений в налоговое и таможенного законодательство).

Читайте также: Минсоцполитики пояснило сокращение расходов на субсидии ростом зарплат и пенсий

Как сообщалось, 15 сентября проект закона (№2000) о государственном бюджете Украины на 2020 год был внесен в Верховную Раду и передан на рассмотрение руководству парламента. 20 сентября Верховная Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета на 2020 год.

Проектом доходы бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1 079,5 млрд грн, расходы – в сумме 1 170 млрд грн. Дефицит государственного бюджета запланирован в объеме 2,09% ВВП. Минимальная зарплата с 1 января вырастет до 4 723 грн.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, в утвержденный проект до 1 октября могут быть внесены существенные изменения.